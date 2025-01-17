В чем причина подорожания

Аналитики говорят, что основным поставщиком продукции на это время года традиционно выступает Турция, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Но последние несколько недель в Турции отмечались неблагоприятные погодные условия, что привело к существенному уменьшению поставок тепличных овощей на внешние рынки.

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По данным экспертов рынка помидоров, сегодня томаты на рынке Украины оптом предлагаются к продаже по 85 – 105 гривен за килограмм (2,01 – 2,48 доллара за килограмм), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели.

Однако эксперты одновременно отмечают, что более существенно повысить цены продавцы не рискуют, учитывая очень слабый спрос как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

Обратите внимание! Сейчас тепличные помидоры в Украине уже реализуются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте – это временное явление. Они не исключают, что уже на следующей неделе томаты снова начнут дешеветь после того, как нормализуются поставки турецких овощей на украинский рынок.