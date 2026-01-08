ЕС ищет большинство для соглашения с МЕРКОСУР: ключевые страны сопротивляются

Еврокомиссия пытается до 12 января собрать поддержку большинства стран ЕС для одобрения Соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР, однако пока необходимого количества голосов нет. Сопротивление со стороны Франции, Польши, Венгрии и нерешительность Италии заставляют Брюссель искать дополнительные компромиссы.

Многие страны против соглашения с МЕРКОСУР

Исполнительная власть ЕС стремится заручиться поддержкой не менее 15 государств-членов для утверждения подписания Соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР до 12 января, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Однако стабильного большинства пока достичь не удалось.

Читайте также Евросоюзу он не нужен: в Украине выпуск популярного продукта отстает от прошлогодних объемов

В Еврокомиссии отмечают, что соглашение, подготовка которого длилась 25 лет и которое станет крупнейшим для ЕС по масштабам тарифных уступок, имеет ключевое значение для стимулирования экспорта, пострадавшего от пошлин США, а также для уменьшения зависимости от Китая благодаря доступу к стратегически важным минералам.

Важно! Активно поддерживают договоренности Германия и Испания, тогда как Польша и Венгрия выступают против. Франция настроена критически, а Италия требует дополнительных гарантий и уступок для защиты своего агросектора.

На фоне споров министры сельского хозяйства стран ЕС проведут срочную встречу для обсуждения соглашения с МЕРКОСУР, сообщает Logos Press. Главной целью переговоров станет попытка убедить Италию поддержать документ.

Относительно соглашения идут жесткие дебаты

Именно Италия и Франция в декабре сорвали планы Еврокомиссии заключить соглашение до конца 2025 года, настаивая на дополнительных механизмах защиты фермеров от наплыва дешевой продукции из Южной Америки.

Обратите внимание! Во встрече, кроме аграрных министров, примут участие еврокомиссары по вопросам сельского хозяйства, торговли и здравоохранения. Они представят пакет поддержки фермеров в рамках Общей аграрной политики ЕС, в частности кризисный фонд в 6,3 миллиарда евро, а также возможные дополнительные ограничения импорта, включая жесткие нормы по остаткам пестицидов, что может существенно сократить поставки из стран МЕРКОСУР.

Франция планирует ограничить импорт продуктов после протестов фермеров против соглашения с МЕРКОСУР