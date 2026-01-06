Французы ограничивают агро импорт из МЕРКОСУР

Французское правительство планирует принять меры для защиты национальной промышленности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В частности, они планируют ограничить импорт некоторых продуктов, после серии протестов фермеров против торгового соглашения со странами Южной Америки (МЕРКОСУР).

Фермеры в последние недели активно выступали против договоренностей с МЕРКОСУР и выражали обеспокоенность из-за мер правительства по борьбы с болезнями, поразивших поголовье скота.

В воскресенье, 4 января, премьер-министр Себастьен Лекорню сообщил, что в ближайшее время будет издан правительственный указ о временном запрете на ввоз некоторых продуктов, содержащих вещества, запрещены в ЕС.

Продукты вроде авокадо, манго, гуавы, цитрусовых, винограда и яблок из Южной Америки и других регионов временно не будут разрешены для ввоза,

– отметил премьер.

Он добавил, что это лишь первый шаг для защиты местных производителей, стабилизации рынка и борьбы с неконкурентными поставками. Хотя Германия и Испания поддерживают соглашение с МЕРКОСУР, во Франции опасаются, что оно приведет к поступлению дешевой южноамериканской говядины и других продуктов, которые не соответствуют европейским стандартам экологии и безопасности пищевых продуктов.

