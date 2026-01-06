Французи обмежують агро імпорт з МЕРКОСУР

Французький уряд планує вжити заходів для захисту національної промисловості, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Зокрема, вони планують обмежити імпорт деяких продуктів, після серії протестів фермерів проти торгівельної угоди з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР).

Фермери останніми тижнями активно виступали проти домовленостей із МЕРКОСУР та висловлювали стурбованість через заходи уряду щодо боротьби з хворобами, що вразили поголів'я худоби.

У неділю, 4 січня, прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню повідомив, що найближчим часом буде видано урядовий указ про тимчасову заборону на ввезення деяких продуктів, які містять речовини, заборонені в ЄС.

Продукти на кшталт авокадо, манго, гуави, цитрусових, винограду та яблук із Південної Америки та інших регіонів тимчасово не будуть дозволені для ввезення,

– зазначив прем'єр.

Він додав, що це лише перший крок для захисту місцевих виробників, стабілізації ринку та боротьби з неконкурентними постачаннями. Хоча Німеччина та Іспанія підтримують угоду з МЕРКОСУР, у Франції побоюються, що вона призведе до надходження дешевої південноамериканської яловичини та інших продуктів, які не відповідають європейським стандартам екології та безпеки харчових продуктів.

