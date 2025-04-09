Украина подписала обновленное Соглашение со странами ЕАСТ: как это поможет производителям

Украина продолжает продвигаться на международные рынки аграрной продукции. Обновленное соглашение со странами Европейской ассоциации свободной торговли предоставит отечественным производителям лучшие условия экспорта продукции.

Какие выгоды для Украины от соглашения

Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ – Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Это перезапуск соглашения 2010 года, адаптирован к новой реальности. Он открывает новые возможности для украинского бизнеса на крупных рынках с высокой покупательной способностью,

– отметил он.

Новое соглашение включает обновленные разделы по упрощению процедур торговли, санитарных и фитосанитарных мер, государственных закупок, технического сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности. Также добавили новые главы: электронная коммерция, поддержка малого и среднего бизнеса, торговля и устойчивое развитие. Эти меры помогут украинским производителям.

Кроме того, подписываем отдельные обновления к соглашениям с Норвегией, Исландией и Швейцарией в сфере сельского хозяйства. Это позволит уменьшить барьеры и расширить доступ украинских товаров на эти рынки,

– добавил Шмыгаль.

Соглашение включает современные правила происхождения товаров, и это открывает путь к более глубокой интеграции в европейские цепи поставок.