Румыния готовится к рекордному урожаю рапса: как это повлияет на рынок ЕС

Рынок рапса в Черноморско-Дунайско-Балканском регионе начинает новый сезон на фоне изменений в торговых потоках и усиления роли переработки. Дополнительную поддержку ценам обеспечивает высокий спрос со стороны производителей биодизеля и растительных масел.

Рынок все больше ориентируется на продукцию с добавленной стоимостью

Аналитики "УкрАгроКонсалт" отмечают, что в новом сезоне на рынке рапса усиливается тенденция к развитию переработки. Участники рынка все больше внимания уделяют производству биодизеля и экспорту растительных масел вместо продажи сырья.

Смотрите также Рапс дорожает: заводы массово ищут замену дефицитному подсолнечнику

Такая трансформация происходит на фоне роста спроса на биотопливо в Европейском Союзе. Дополнительным фактором поддержки рынка остается нестабильность на энергетических рынках, что стимулирует интерес к альтернативным источникам энергии и сырья для их производства.

Румыния может установить новый рекорд производства

Одним из главных игроков рынка остается Румыния, которая укрепляет свои позиции среди поставщиков рапса в страны ЕС. По прогнозам, нынешний урожай в стране может достичь около 2,6 миллиона тонн, что станет рекордным показателем.

Высокий спрос со стороны европейских переработчиков способствует сохранению интереса к румынской продукции. Преимуществами страны остаются значительные посевные площади, хорошие перспективы урожайности и выгодное географическое расположение, что облегчает логистику к основным рынкам сбыта.

Несмотря на приближение жатвы, рынок демонстрирует устойчивость, а цены на рапс остаются на относительно высоком уровне. Важную роль в этом играет активный спрос со стороны биодизельной отрасли и производителей рапсового масла.

Эксперты отмечают, что европейские компании все активнее конкурируют за доступные объемы рапса. В то же время участники рынка внимательно следят за погодными условиями и темпами уборочной кампании, которые будут определять баланс предложения и дальнейшую ценовую динамику в сезоне.

Кабмин упростил правила для аграриев: как теперь будет работать экспорт сои и рапса

Украинские агропроизводители и кооперативы получат упрощенный механизм подтверждения права на освобождение от экспортной пошлины для сои и рапса. Правительство решило автоматизировать процедуру через Государственный аграрный реестр и убрать часть бюрократических требований.

Проверка продукции будет происходить автоматически, что должно упростить процедуру для экспортеров и сократить административные расходы.

Благодаря новому механизму агропроизводителям больше не придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и получать заключения Торгово-промышленной палаты для подтверждения права на льготу.