В Украине дорожает борщевой набор: как изменились цены на овощи за неделю

На плодоовощном рынке фиксируют разнонаправленную ценовую динамику: часть позиций дорожает, тогда как другие дешевеют из-за увеличения предложения. В то же время старт продаж тепличных огурцов нового оборота традиционно поддержал высокий уровень цен в этом сегменте.

Как изменилась стоимость овощей за неделю?

В Украине на прошлой неделе начала дорожать морковь (с 9 – 13 до 9 – 15 гривен за килограмм), сообщают аналитики EastFruit. В то же время на фоне роста предложения цены на свеклу снизились (с 9 – 13 до 9 – 15 гривен за килограмм).

На прошлой неделе сразу в нескольких тепличных комбинатах Украины начали реализацию огурцов нового оборота, цены на которые традиционно выше импортных. В результате максимальный уровень цен на эту продукцию вырос (за неделю подорожали с 140 – 170 до 140 – 180 гривен за килограмм).

Чеснок подорожал (с 60 – 125 до 115 – 125 гривен за килограмм), а зеленый лук подешевел (с 340 – 360 до 250 – 280 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Третью неделю подряд снижаются цены на виноград (с 60 – 170 до 60 – 165 гривен за килограмм).

