Цены на лук снова пошли вверх: что происходит на рынке

Украинский рынок репчатого лука после короткого периода стабильности снова демонстрирует рост цен. Причиной подорожания участники рынка называют сокращение запасов овощей урожая 2025 года и активизацию торговли.

Почему в Украине начал дорожать лук?

Участники рынка объясняют такую ситуацию сокращением запасов продукции урожая 2025 года в фермерских хозяйствах. Из-за уменьшения объемов овощей в хранилищах предложение на рынке постепенно падает.

Дополнительным фактором стало оживление торговой активности. Покупатели активнее закупают овощи, что также поддерживает рост стоимости продукции.

Сколько сейчас стоит репчатый лук?

По состоянию на сейчас украинские фермеры продают лук по 5–10 гривен за килограмм. Это в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Впрочем производители отмечают, что потенциал для дальнейшего существенного повышения цен остается ограниченным. Главной проблемой является качество овощей, которые длительное время хранились в хранилищах.

Из-за ухудшения качества покупатели все чаще выражают недовольство продукцией, что сдерживает продавцов от резкого пересмотра цен.

Как нынешние цены отличаются от прошлогодних?

Несмотря на последнее подорожание, сейчас репчатый лук в Украине все еще стоит значительно дешевле, чем в прошлом году. По данным аналитиков, цены остаются примерно на 68% ниже, чем в середине мая 2025 года.

Существеннее повышать цены пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны качеством предлагаемой продукции,

– говорят фермеры.

Они также не уверены, что рынок и в дальнейшем будет двигаться вверх. Из-за стремительного ухудшения качества овощей в хранилищах часть продукции может потерять товарный вид уже в ближайшее время.

Какие сейчас цены на лук в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", сейчас в супермаркетах некоторых крупных сетей Украины установились такие цены на лук:

Auchan 10,40 гривны за килограмм;

Novus 9,49 гривны за килограмм;

Megamarket 17,50 гривны за килограмм;

АТБ 9,89 гривны за килограмм;

Сильпо 14 гривен за килограмм.

В украинских магазинах резко взлетели цены на прошлогоднюю капусту: что произошло на рынке?

Кроме лука еще одним овощем, который довольно активно нарастил цену в течение прошлой недели стала капуста.

В Украине цены на белокочанную капусту урожая 2025 года значительно выросли из-за сокращения запасов и высокого спроса, достигая 8-15 гривен за килограмм.

В супермаркетах цены на капусту варьируются: Metro 19,90 грн/кг, Megamarket 31 грн/кг, Novus 14,89 грн/кг, Auchan 22,90 грн/кг, Сильпо 23 грн/кг, АТБ 27,49 грн/кг.

Несмотря на нынешнее подорожание, белокочанная капуста все еще стоит в среднем на 77% дешевле, чем в начале мая прошлого года. В то же время продавцы не исключают, что цены продолжат расти и в дальнейшем, ведь объемы продукции на рынке быстро сокращаются.