Мировые цены на "молочку" растут уже 2 месяца: что подорожало больше всего

Индекс цен на молочную продукцию на торгах Global Dairy Trade 17 февраля повысился до четырех тысяч двадцати восьми долларов США за тонну. Рост продолжается уже четвертый аукцион подряд, что свидетельствует об усилении ценовых тенденций на мировом рынке.

Цены на молочную продукцию растут

По данным Союза молочных предприятий Украины, индекс цен на молочную продукцию на последних торгах Global Dairy Trade вырос на 3,6% – до 4030 долларов США за тонну.

Повышение цен зафиксировано по ряду основных позиций. В частности, сливочное масло подорожало на 10,87% – до 6350 долларов США за тонну, молочный жир – на 3,8% до 6750 долларов США за тонну, сыр "Моцарелла" – на 5,0% до 3880 долларов США за тонну.

Обратите внимание! Также выросли котировки сухого цельного молока – на 2,5% до 3710 долларов США за тонну и сухого обезжиренного молока – на 3,0% до 2970 долларов США за тонну. В то же время сыр "Чедер" подешевел на 1,0% – до 4740 долларов США за тонну.

За последние 4 аукциона цены на сливочное масло выросли на 26,6%, а на сухое обезжиренное молоко – на 22,3%.

Важно! Всего во время торгов было реализовано 22,2 тыс. тонн молочной продукции при участии 167 участников. Следующий аукцион Global Dairy Trade запланирован на 3 марта.

