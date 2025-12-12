В Украине снизились цены на базовые молочные продукты

Цены на основные молочные продукты в магазинах Украины начали снижаться, что довольно приятно удивило покупателей. Обычно в это время года цены на молочку продолжают расти из-за подорожания себестоимости производства.

Цены на молочные продукты падают

Стоимость молочных продуктов в Украине сейчас или стабилизировались, или потихоньку растут, сообщает 24 Канал. Однако некоторые позиции довольно приятно удивили покупателей, ведь цены их падают.

Читайте также Цены на тепличные огурцы неожиданно начали падать: что происходит на рынке Украины

Согласно данным "Минфина", некоторая часть молочных продуктов подешевела:

Цены на масло "Крестьянское 72,5%":

в октябре – 119,14 гривны за 200 граммов;

в декабре – 117,51 гривны за 200 граммов.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Цены на масло "Яготинское 73%":

в октябре – 114,95 гривны за 200 граммов;

в декабре – 111,34 гривны за 200 граммов.

Цены на творог "Простонаше 9%":

в октябре – 93,09 гривны за 300 граммов;

сейчас – 92,73 гривны за 300 граммов.

В то же время эксперты предупреждают, что часть продуктов может наоборот подорожать. Отключения электроэнергии непосредственно влияют на себестоимость производства.

Наибольший риск роста цен сейчас у мяса, яиц, молочных продуктов, хлеба, ведь эти производства больше всего зависят от стабильного электроснабжения. Если у предприятий нет генераторов, то они вынуждены сокращать или даже останавливать производство.

Белокочанная капуста подешевела почти на 80% за год в Украине