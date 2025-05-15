Цена на рис стабилизировалась: сколько стоит килограмм в магазине

На украинском рынке недавно был непродолжительный период снижения цены на рис. Однако сейчас стоимость продукта снова стабилизировалась.

Как изменилась цена риса на рынке

Почти весь прошлый, 2024 год цена на рис оставалась довольно стабильной и держалась примерно на одном уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Однако в конце марта 2025 года произошло падение цены.

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По информации экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, стоимость 1 килограмма риса снизилась в марте с 58,90 гривны до 50,10 гривны. Цена на рис держится на одном уровне, однако ниже на 13%, чем в прошлом году.

В Украине рис преимущественно импортный, поэтому зависят от глобальных рынков. Мировые цены на рис упали до многолетнего минимума, поскольку валюта Индии, крупнейшего экспортера риса, укрепляется, а значительные индийские запасы и высокий урожай в Азии ограничивают рост цен в этом году,

– отмечают аналитики УКАБ.

По их словам, ожидается, что экспорт риса из Индии в этом году вырастет на 25% до рекордного уровня. По оценкам ФАО, мировое предложение риса, включая запасы, в этом году на 27% превышает спрос.

Эксперты проанализировали розничные цены за 1 килограмм риса в магазинах Украины: