Цена на рис стабилизировалась: сколько стоит килограмм в магазине
- Цена на рис в Украине стабилизировалась после снижения в марте 2025 года с 58,90 гривны до 50,10 гривны за килограмм, что на 13% ниже, чем в прошлом году.
- Мировые цены на рис упали из-за укрепления индийской валюты, значительные запасы и высокий урожай в Азии, что ограничивает рост цен; ожидается увеличение экспорта риса из Индии на 25%.
На украинском рынке недавно был непродолжительный период снижения цены на рис. Однако сейчас стоимость продукта снова стабилизировалась.
Как изменилась цена риса на рынке
Почти весь прошлый, 2024 год цена на рис оставалась довольно стабильной и держалась примерно на одном уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Однако в конце марта 2025 года произошло падение цены.
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По информации экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, стоимость 1 килограмма риса снизилась в марте с 58,90 гривны до 50,10 гривны. Цена на рис держится на одном уровне, однако ниже на 13%, чем в прошлом году.
В Украине рис преимущественно импортный, поэтому зависят от глобальных рынков. Мировые цены на рис упали до многолетнего минимума, поскольку валюта Индии, крупнейшего экспортера риса, укрепляется, а значительные индийские запасы и высокий урожай в Азии ограничивают рост цен в этом году,
– отмечают аналитики УКАБ.
По их словам, ожидается, что экспорт риса из Индии в этом году вырастет на 25% до рекордного уровня. По оценкам ФАО, мировое предложение риса, включая запасы, в этом году на 27% превышает спрос.
Эксперты проанализировали розничные цены за 1 килограмм риса в магазинах Украины:
- АТБ 49,50 гривны;
- Сильпо 50,40 гривны;
- Ашан 50 гривен;
- Novus 51 гривна;
- Metro 50 гривен.