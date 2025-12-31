В Украине продолжают расти цены на сало: какая цена в магазине
- Средняя цена сала в Украине в ноябре выросла до 214,12 гривны за килограмм, что на 3,5% больше, чем в октябре.
- По данным "Минфина", на конец декабря средняя цена сала в магазинах достигла 270 гривен за килограмм.
В ноябре средняя потребительская цена сала выросла до 214,12 гривны за килограмм, что на 3,5% больше, чем в октябре. В годовом измерении продукт подорожал на 29% и растет в цене непрерывно с июля 2024 года.
Цены на сало продолжают расти
Средняя потребительская цена сала в ноябре составила 214,12 гривны за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Это на 3,5% больше по сравнению с октябрем (206,81 гривны).
Читайте также Какие прогнозы по ценам на мясо на 2026 год
В то же время рост цены относительно октября прошлого года составил 29%, тогда сало стоило 165,85 гривны за килограмм. По данным статистики, сало дорожает каждый месяц с июля 2024 года, тогда цена составляла около 160 гривен за килограмм.
Госстат предоставляет данные без учета временно оккупированных Россией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.
На конец декабря средняя цена на сало в магазинах, по данным "Минфина" составляет 270 гривен за килограмм.
Экспорт скота из Украины растет: какие страны купили больше всего?
Украина за 11 месяцев 2025 года экспортировала 17,33 тысячи тонн живого крупного рогатого скота, что на 23% больше, чем в предыдущем году, с выручкой 40,08 миллиона долларов (+49%).
Основными направлениями экспорта живого скота были Ливан (85%), Казахстан (8%) и Ливия (6,3%), тогда как охлажденная и мороженая говядина экспортировалась преимущественно в Турцию, Азербайджана и Китая.