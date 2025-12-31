В Украине продолжают расти цены на сало: какая цена в магазине

В ноябре средняя потребительская цена сала выросла до 214,12 гривны за килограмм, что на 3,5% больше, чем в октябре. В годовом измерении продукт подорожал на 29% и растет в цене непрерывно с июля 2024 года.

Цены на сало продолжают расти

Средняя потребительская цена сала в ноябре составила 214,12 гривны за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Это на 3,5% больше по сравнению с октябрем (206,81 гривны).

В то же время рост цены относительно октября прошлого года составил 29%, тогда сало стоило 165,85 гривны за килограмм. По данным статистики, сало дорожает каждый месяц с июля 2024 года, тогда цена составляла около 160 гривен за килограмм.

Госстат предоставляет данные без учета временно оккупированных Россией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

На конец декабря средняя цена на сало в магазинах, по данным "Минфина" составляет 270 гривен за килограмм.

