Ціни на сало продовжують зростати
Середня споживча ціна сала у листопаді становила 214,12 гривні за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Державної служби статистики. Це на 3,5% більше порівняно з жовтнем (206,81 гривні).
Водночас зростання ціни відносно жовтня минулого року склало 29%, тоді сало коштувало 165,85 гривні за кілограм. За даними статистики, сало дорожчає кожного місяця з липня 2024 року, тоді ціна становила близько 160 гривень за кілограм.
Держстат надає дані без урахування тимчасово окупованих Росією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
На кінець грудня середня ціна на сало у магазинах, за даними "Мінфіну" складає 270 гривень за кілограм.
Експорт худоби з України зростає: які країни купили найбільше?
Україна за 11 місяців 2025 року експортувала 17,33 тисячі тонн живої великої рогатої худоби, що на 23% більше, ніж у попередньому році, з виторгом 40,08 мільйона доларів (+49%).
Основними напрямками експорту живої худоби були Ліван (85%), Казахстан (8%) та Лівія (6,3%), тоді як охолоджена та морожена яловичина експортувалася переважно до Туреччини, Азербайджану та Китаю.