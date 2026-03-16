Цены на сою в Украине растут: переработчики повысили закупки

Внутренний рынок сои в Украине остается относительно стабильным на фоне активного спроса со стороны переработчиков. Маслоэкстракционные заводы поддерживают закупки, что способствует постепенному повышению цен.

Какие изменения произошли на рынке сои в Украине?

В Украине рынок сои пока сохраняет относительное равновесие, сообщают специалисты брокерской компании Spike Brokers. По мнению специалистов, внутренние переработчики недавно повысили закупочные цены с 477 долларов США за тонну до 479 долларов США за тонну.

Смотрите также До 60 тысяч за тонну: какие культуры выгодно сажать в Украине в 2026 году

Эксперты отмечают, что спрос на сою поддерживается активной работой маслоэкстракционных заводов. Кроме того, стабильными остаются поставки продуктов переработки – прежде всего соевого шрота и соевого масла – на рынки Европейского Союза.

Обратите внимание! В то же время на мировом рынке сои в течение недели сохранялась относительная стабильность. Котировки CBOT Soybean Oil Futures время от времени демонстрировали незначительную коррекцию, что сдерживало дальнейший рост цен во всем соевом сегменте.

Украинская соя дорожает быстрее мировой: что будет с ценами в ближайшее время?