Цены на живых свиней в Украине могут вырасти: рынок ориентируется на Европу

На следующей неделе закупочные цены на свиней живым весом в Украине могут подняться до 70–71 гривны за килограмм. В то же время падение цен на свинину в Европе и риски распространения африканской чумы свиней формируют новые вызовы для рынка.

Что толкает цены на свиней вверх?

Аналитики обнародовали прогноз закупочных цен на свиней живым весом на период со 2 по 8 марта 2026, сообщает ассоциация "Мясной отрасли". Ожидается, что средний уровень цен составит 70 – 71 гривну за килограмм, что свидетельствует о вероятном подорожании на внутреннем рынке.

Вместе с тем ситуация на европейском рынке остается сдерживающим фактором. Цены на свинину в странах Европы снизились до самых низких показателей с 2022 года, и эта тенденция, по оценкам экспертов, уже с марта может влиять на украинский сектор из-за тесной взаимосвязи рынков.

Дополнительным фактором неопределенности остается распространение африканской чумы свиней (АЧС). В отрасли отмечают, что стабилизировать производство и сделать цены более прогнозируемыми может только комплексный подход, который включает вакцинацию, усиление биобезопасности, ветеринарный мониторинг и контроль перемещения животных.

Обратите внимание! По данным европейских торговых площадок, на немецкой бирже VEZG цена на полутуши кондиционных свиней на следующую неделю составляет 1,55 евро за килограмм (79,27 гривны за килограмм), а на полутуши свиноматок – 0,78 евро за килограмм (39,89 гривны за килограмм) без налога на добавленную стоимость.

В Польше средняя цена живых свиней, по информации биржи CennikRolnicze, составляет 4,86 злотых за килограмм (58,9 гривны за килограмм), тогда как рыночный диапазон колеблется от 4,00 до 5,70 злотых за килограмм (48,48–69,08 гривны за килограмм).

Интересно! По оценкам экспертов, дальнейшая динамика украинских цен в значительной степени будет зависеть от европейских котировок и эпизоотической ситуации в регионе.

