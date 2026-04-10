Цены на помидоры бьют рекорды: какие цены сейчас в магазинах

В Украине продолжают дорожать тепличные помидоры из-за ограниченного предложения и активного спроса. Дополнительное давление на цены создает подорожание импортной продукции.

Дефицит и импорт толкают цены вверх

По данным аналитиков EastFruit, на этой неделе цены на тепличные помидоры в Украине продолжили расти. Основной причиной стало сокращение предложения на внутреннем рынке.

Ситуацию осложняет подорожание томатов в Турции – ключевой стране-экспортере этой продукции в Украину. Это связано с тем, что турецкие производители активнее переориентируют поставки на рынки Евросоюза, где спрос также высок.

В результате за последние семь дней цены на тепличные помидоры выросли в среднем на 10%. Сейчас продукция продается по 160–180 гривен за килограмм.

Спрос высокий, но ситуация может измениться

Участники рынка отмечают, что спрос на томаты остается стабильно высоким, тогда как предложение ограничено. Это связано с тем, что на рынке до сих пор доминирует импортная продукция.

В то же время украинские тепличные комбинаты только начинают сбор урожая, а объемы пока незначительны. Именно поэтому внутренний рынок еще не может полностью обеспечить потребности потребителей.

По сравнению с прошлым годом цены на тепличные помидоры уже в среднем на 77% выше. Однако продавцы не исключают, что во второй половине месяца рост может замедлиться или остановиться – после того, как на рынок массово поступит продукция нового оборота от украинских производителей.

Согласно данным "Минфина", на данный момент в популярных украинских сетях супермаркетов цены на томаты установились на таком уровне:

Auchan 302,60 гривны за килограмм;

Metro 238,16 гривны за килограмм;

Novus 219 гривен за килограмм;

Megamarket 280 гривен за килограмм;

АТБ 227,89 гривен за килограмм;

Сильпо 279,40 гривны за килограмм.

