Ціни на помідори б'ють рекорди: які ціни наразі у магазинах
- Ціни на тепличні помідори в Україні зросли на 10% за останній тиждень через обмежену пропозицію та високий попит.
- У популярних українських супермаркетах ціни на помідори коливаються від 219 до 302,60 гривень за кілограм.
В Україні продовжують дорожчати тепличні помідори через обмежену пропозицію та активний попит. Додатковий тиск на ціни створює подорожчання імпортної продукції.
Дефіцит і імпорт штовхають ціни вгору
За даними аналітиків EastFruit, цього тижня ціни на тепличні помідори в Україні продовжили зростати. Основною причиною стало скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.
Ситуацію ускладнює подорожчання томатів у Туреччині – ключовій країні-експортері цієї продукції в Україну. Це пов'язано з тим, що турецькі виробники активніше переорієнтовують поставки на ринки Євросоюзу, де попит також високий.
У результаті за останні сім днів ціни на тепличні помідори зросли в середньому на 10%. Наразі продукція продається по 160–180 гривень за кілограм.
Попит високий, але ситуація може змінитися
Учасники ринку зазначають, що попит на томати залишається стабільно високим, тоді як пропозиція обмежена. Це пов'язано з тим, що на ринку досі домінує імпортна продукція.
Водночас українські тепличні комбінати лише починають збір урожаю, а обсяги поки незначні. Саме тому внутрішній ринок ще не може повністю забезпечити потреби споживачів.
Порівняно з минулим роком ціни на тепличні помідори вже в середньому на 77% вищі. Однак продавці не виключають, що у другій половині місяця зростання може сповільнитися або зупинитися – після того, як на ринок масово надійде продукція нового обороту від українських виробників.
Згідно з даними "Мінфіну", наразі в популярних українських мережах супермаркетів ціни на томати встановилися на такому рівні:
- Auchan 302,60 гривні за кілограм;
- Metro 238,16 гривні за кілограм;
- Novus 219 гривень за кілограм;
- Megamarket 280 гривень за кілограм;
- АТБ 227,89 гривні за кілограм;
- Сільпо 279,40 гривні за кілограм.
Морква різко дорожчає: що відбувається з цінами в Україні?
Ціни на моркву в Україні зросли через високий попит та сезонний дефіцит у сховищах, причому зараз вони на 20% вищі, ніж минулого тижня.
Ціни у супермаркетах варіюються від 8,80 до 19 гривень за кілограм, проте в річному вимірі морква все ще на 69% дешевша, ніж минулого року.