Цены на свиней пошли вверх: сколько сейчас платят за килограмм живца

В первой половине марта цены на свиней убойных кондиций в Украине продолжили расти. Участники рынка ожидают, что в ближайшее время закупочная стоимость может подняться еще выше.

Свиньи живым весом начали дорожать

В начале марта цены на свиней убойных кондиций в Украине продолжили движение вверх, сообщили в Ассоциации "Свиноводы Украины". На этой неделе закупочные цены на живых свиней находились преимущественно в диапазоне 73 – 74 гривны за килограмм, одновременно на рынке фиксировались как несколько ниже, так и выше предложения.

В частности, в восточных и южных регионах чаще встречаются более высокие ценовые отметки. При этом разница между средними показателями в регионах не превышает примерно 1 гривну за килограмм. Средневзвешенная цена на рынке живца свиней составляла 73 гривны 25 копеек за килограмм. Это на 2,9 процента больше, чем неделей ранее.

Важно! Несмотря на это, представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что торговля остается достаточно сдержанной, а конкуренция за покупателя – высокой. В то же время большинство участников рынка ожидает дальнейшего повышения закупочных цен. По прогнозам, уже на следующей неделе средняя цена может достичь 75 гривен за килограмм.

Дальнейший рост могут поддержать несколько факторов. Среди них – повышение цен на курятину в Европейском Союзе, а также постепенное восстановление котировок свинины на европейском рынке.

Обратите внимание! Кроме того, на рыночную активность может повлиять ранняя Пасха этого года и улучшение погодных условий, что традиционно стимулирует спрос на мясную продукцию.

