Ціни на свиней пішли вгору: скільки зараз платять за кілограм живця

У першій половині березня ціни на свиней забійних кондицій в Україні продовжили зростати. Учасники ринку очікують, що найближчим часом закупівельна вартість може піднятися ще вище.

Свині живою вагою почали дорожчати

На початку березня ціни на свиней забійних кондицій в Україні продовжили рух угору, повідомили в Асоціації "Свинарі України". Цього тижня закупівельні ціни на живих свиней перебували переважно в діапазоні 73 – 74 гривні за кілограм, водночас на ринку фіксувалися як дещо нижчі, так і вищі пропозиції.

Зокрема, у східних і південних регіонах частіше зустрічаються вищі цінові позначки. При цьому різниця між середніми показниками у регіонах не перевищує приблизно 1 гривню за кілограм. Середньозважена ціна на ринку живця свиней становила 73 гривні 25 копійок за кілограм. Це на 2,9 відсотка більше, ніж тижнем раніше.

Важливо! Попри це, представники м'ясопереробної галузі зазначають, що торгівля залишається досить стриманою, а конкуренція за покупця – високою. Водночас більшість учасників ринку очікує подальшого підвищення закупівельних цін. За прогнозами, вже наступного тижня середня ціна може досягти 75 гривень за кілограм.

Подальше зростання можуть підтримати кілька факторів. Серед них – підвищення цін на курятину в Європейському Союзі, а також поступове відновлення котирувань свинини на європейському ринку.

Зверніть увагу! Крім того, на ринкову активність може вплинути ранній Великдень цього року та покращення погодних умов, що традиційно стимулює попит на м'ясну продукцію.

