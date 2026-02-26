В Украине подешевел популярный овощ: сколько он стоит и почему упали цены

На украинском рынке сформировалась новая волна удешевления столовой свеклы из-за роста предложения. Фермеры активно продают запасы из хранилищ, что дополнительно давит на цены.

Почему упали цены на свеклу в Украине?

С начала недели на украинском рынке наблюдается снижение цен в сегменте столовой свеклы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной удешевления стало увеличение предложения корнеплодов. Часть производителей решила не продолжать хранение овощей и начала активную продажу запасов из хранилищ, что сразу повлияло на отпускные цены.

Сейчас фермеры предлагают столовую свеклу по цене от 5 до 10 гривен за килограмм (0,12 – 0,23 доллара США за килограмм) в зависимости от качества и объемов партий. Это в среднем на 12 процентов дешевле, чем неделей ранее.

Участники рынка отмечают, что из-за перебоев с электроснабжением в небольших хозяйствах качество продукции в хранилищах ухудшается, поэтому аграрии вынуждены быстро реализовывать запасы. В то же время крупные производители, которые имеют генераторы и стабильные условия хранения, временно сдерживают продажи из-за избыточного предложения на рынке.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас столовая свекла в Украине стоит в среднем на 59 процентов дешевле, чем в этот же период прошлого года. В то же время аналитики не исключают изменения ситуации в ближайшее время, ведь нынешний урожай был относительно небольшим, а запасы качественной продукции – ограниченными.

