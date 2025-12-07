Надо ли спиливать дерево возле забора до начала 2026 года

Расстояние от забора до деревьев и кустов определяется строительными нормами. Однако, установлены были они только в 2019 году. То есть, действуют они именно с этого времени.

Какое расстояние может быть от дерева до забора?

На деревья, что были высажены до 2019 года эти нормы не распространяются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также Сколько гектар земли могут выделить участнику боевых действий в декабре 2025 года

Нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, которые граничат с улицей, эти нормы не распространяются,

– говорится в публикации.

В то же время ДБН Б.2.2-12:2019 устанавливают, что:

расстояние от ствола до забора должно быть как минимум 4 – 6 метров;

также это расстояние должно учитывать диаметр кроны.

Заметим, что расстояние от дерева до забора не может быть менее половины диаметра кроны. На практике это выглядит так:

представим, что крона имеет диаметр 10 метров;

соответственно, радиус – 5 метров, а значит расстояние не может быть меньше этого значения.

Что важно знать владельцам земельных участков в Украине?