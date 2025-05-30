Где можно и где нельзя строить дом в Украине
- Строить дома в Украине можно только на земельных участках, предназначенных для жилищного строительства или на территориях садовых товариществ, с учетом градостроительной документации.
- Нельзя строить на территориях, где это не предусмотрено градостроительной документацией, таких как промышленные, рекреационные зоны, сельскохозяйственные угодья и зоны административных объектов.
Одна из самых частых причин, почему украинцы покупают землю – это строительство собственного дома. Однако не все знают, где можно его построить без проблем с законодательством.
Где можно строить дом
Юрист Роман Тытыкало в комментарии 24 Канала рассказал, что если говорить о вопросе "где можно строить дома", то обычно имеется в виду жилищное строительство. И даже точнее – чаще возникает вопрос не "где нельзя", а именно "где можно" строить.
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Ключевым критерием для ответа является генеральный план населенного пункта и целевое назначение земельного участка. Например, строить жилье на землях сельскохозяйственного назначения, в частности на землях для личного крестьянского хозяйства (ЛКХ), можно только в случае наличия ДПТ. Так же запрещено жилищное строительство на территориях промышленного, рекреационного или иного специального назначения.
Строить можно только на земельных участках, предназначенных для:
- индивидуального жилищного строительства,
- многоквартирного жилищного строительства (для многоквартирных домов),
- а также – на территориях садовых товариществ, если это предусмотрено соответствующим целевым назначением и градостроительной документацией.
Градостроительная документация – это:
- генеральный план населенного пункта,
- детальные планы территорий.
Обратите внимание! Именно они определяют, где допускается застройка. Юрист отмечает, что если в документации этого не предусмотрено – строительство является незаконным.
Где не стоит строить свое жилье
По словам Романа Тытыкала, нельзя строить на всех территориях, где это не предусмотрено градостроительной документацией, то есть:
- на промышленных и рекреационных зонах,
- на сельскохозяйственных угодьях,
- в зонах размещения административных или специализированных объектов и тому подобное.
По процедуре строительства индивидуального дома, то она предусматривает несколько этапов:
- Обращение в местный архитектурный отдел или ЦНАП с заявлением о намерении застройки.
- Получение строительного паспорта, который и является разрешительным документом на строительство (при условии, что участок соответствует всем критериям).
- Подача уведомления о начале выполнения строительных работ.
- И только после этого – фактическое начало строительства.
Важно! Юрист отмечает, что если же речь идет о домах площадью более 500 квадратных метров, то нужно не строительный паспорт, а градостроительные условия и ограничения – сложный по содержанию документ, который также является необходимым для старта строительства. Именно он подтверждает соответствие объекта нормам градостроительства.