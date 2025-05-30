Где можно строить дом

Юрист Роман Тытыкало в комментарии 24 Канала рассказал, что если говорить о вопросе "где можно строить дома", то обычно имеется в виду жилищное строительство. И даже точнее – чаще возникает вопрос не "где нельзя", а именно "где можно" строить.

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Роман Тытыкало Адвокат, партнер MORIS Ключевым критерием для ответа является генеральный план населенного пункта и целевое назначение земельного участка. Например, строить жилье на землях сельскохозяйственного назначения, в частности на землях для личного крестьянского хозяйства (ЛКХ), можно только в случае наличия ДПТ. Так же запрещено жилищное строительство на территориях промышленного, рекреационного или иного специального назначения.

Строить можно только на земельных участках, предназначенных для:

индивидуального жилищного строительства,

многоквартирного жилищного строительства (для многоквартирных домов),

а также – на территориях садовых товариществ, если это предусмотрено соответствующим целевым назначением и градостроительной документацией.

Градостроительная документация – это:

генеральный план населенного пункта,

детальные планы территорий.

Обратите внимание! Именно они определяют, где допускается застройка. Юрист отмечает, что если в документации этого не предусмотрено – строительство является незаконным.

Где не стоит строить свое жилье

По словам Романа Тытыкала, нельзя строить на всех территориях, где это не предусмотрено градостроительной документацией, то есть:

на промышленных и рекреационных зонах,

на сельскохозяйственных угодьях,

в зонах размещения административных или специализированных объектов и тому подобное.

По процедуре строительства индивидуального дома, то она предусматривает несколько этапов:

Обращение в местный архитектурный отдел или ЦНАП с заявлением о намерении застройки.

Получение строительного паспорта, который и является разрешительным документом на строительство (при условии, что участок соответствует всем критериям).

Подача уведомления о начале выполнения строительных работ.

И только после этого – фактическое начало строительства.

Важно! Юрист отмечает, что если же речь идет о домах площадью более 500 квадратных метров, то нужно не строительный паспорт, а градостроительные условия и ограничения – сложный по содержанию документ, который также является необходимым для старта строительства. Именно он подтверждает соответствие объекта нормам градостроительства.