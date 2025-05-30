Де можна будувати будинок

Юрист Роман Титикало у коментарі 24 Каналу розповів, що якщо говорити про питання "де можна будувати будинки", то зазвичай мається на увазі житлове будівництво. І навіть точніше – частіше постає питання не "де не можна", а саме "де можна" будувати.

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Роман Титикало Адвокат, партнер MORIS Ключовим критерієм для відповіді є генеральний план населеного пункту та цільове призначення земельної ділянки. Наприклад, будувати житло на землях сільськогосподарського призначення, зокрема на землях для особистого селянського господарства (ОСГ), можна лише у випадку наявності ДПТ. Так само заборонене житлове будівництво на територіях промислового, рекреаційного чи іншого спеціального призначення.

Будувати можна лише на земельних ділянках, призначених для:

індивідуального житлового будівництва,

багатоквартирного житлового будівництва (для багатоквартирних будинків),

а також – на територіях садових товариств, якщо це передбачено відповідним цільовим призначенням та містобудівною документацією.

Містобудівна документація – це:

генеральний план населеного пункту,

детальні плани територій.

Зверніть увагу! Саме вони визначають, де допускається забудова. Юрист наголошує, що якщо в документації цього не передбачено – будівництво є незаконним.

Де не варто будувати своє житло

За словами Романа Титикала, не можна будувати на всіх територіях, де це не передбачено містобудівною документацією, тобто:

на промислових і рекреаційних зонах,

на сільськогосподарських угіддях,

у зонах розміщення адміністративних або спеціалізованих об’єктів тощо.

Щодо процедури будівництва індивідуального будинку, то вона передбачає кілька етапів:

Звернення до місцевого архітектурного відділу або ЦНАПу із заявою про намір забудови.

Отримання будівельного паспорта, який і є дозвільним документом на будівництво (за умови, що ділянка відповідає всім критеріям).

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

І лише після цього – фактичний початок будівництва.

Важливо! Юрист наголошує, що якщо ж ідеться про будинки площею понад 500 квадратних метрів, то потрібно не будівельний паспорт, а містобудівні умови та обмеження – складніший за змістом документ, який також є необхідним для старту будівництва. Саме він підтверджує відповідність об’єкта нормам містобудування.