Де можна будувати будинок
Юрист Роман Титикало у коментарі 24 Каналу розповів, що якщо говорити про питання "де можна будувати будинки", то зазвичай мається на увазі житлове будівництво. І навіть точніше – частіше постає питання не "де не можна", а саме "де можна" будувати.
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Ключовим критерієм для відповіді є генеральний план населеного пункту та цільове призначення земельної ділянки. Наприклад, будувати житло на землях сільськогосподарського призначення, зокрема на землях для особистого селянського господарства (ОСГ), можна лише у випадку наявності ДПТ. Так само заборонене житлове будівництво на територіях промислового, рекреаційного чи іншого спеціального призначення.
Будувати можна лише на земельних ділянках, призначених для:
- індивідуального житлового будівництва,
- багатоквартирного житлового будівництва (для багатоквартирних будинків),
- а також – на територіях садових товариств, якщо це передбачено відповідним цільовим призначенням та містобудівною документацією.
Містобудівна документація – це:
- генеральний план населеного пункту,
- детальні плани територій.
Зверніть увагу! Саме вони визначають, де допускається забудова. Юрист наголошує, що якщо в документації цього не передбачено – будівництво є незаконним.
Де не варто будувати своє житло
За словами Романа Титикала, не можна будувати на всіх територіях, де це не передбачено містобудівною документацією, тобто:
- на промислових і рекреаційних зонах,
- на сільськогосподарських угіддях,
- у зонах розміщення адміністративних або спеціалізованих об’єктів тощо.
Щодо процедури будівництва індивідуального будинку, то вона передбачає кілька етапів:
- Звернення до місцевого архітектурного відділу або ЦНАПу із заявою про намір забудови.
- Отримання будівельного паспорта, який і є дозвільним документом на будівництво (за умови, що ділянка відповідає всім критеріям).
- Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.
- І лише після цього – фактичний початок будівництва.
Важливо! Юрист наголошує, що якщо ж ідеться про будинки площею понад 500 квадратних метрів, то потрібно не будівельний паспорт, а містобудівні умови та обмеження – складніший за змістом документ, який також є необхідним для старту будівництва. Саме він підтверджує відповідність об’єкта нормам містобудування.