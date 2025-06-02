Какие правовые риски субаренды земельного участка существуют
- Субаренда земельного участка разрешена с согласия арендодателя, но существуют риски, такие как отсутствие согласия, несоблюдение срока и регистрационные проблемы.
- Для защиты сторон рекомендуется оформлять письменное согласие, контролировать регистрацию и уточнять условия в договоре.
В основном владельцы земли в Украине сдают свои паи в аренду фермерам. Однако иногда бывают случаи, когда арендатор сдает землю в субаренду.
Что говорится в законодательстве о субаренде
Субаренда предусматривает передачу арендатором (основным пользователем земли) земельного участка во временное пользование другому лицу – субарендатору, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". По закону, это допустимо, но только с согласия арендодателя, если иное не предусмотрено самим договором аренды.
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В части 2 статьи 8 Закона "Об аренде земли" говорится, что: "Передача земельного участка в субаренду допускается только с письменного согласия арендодателя, если иное не предусмотрено договором аренды".
Обратите внимание! Субарендатор имеет те же права и обязанности, что и арендатор, но он не может передавать участок дальше (субаренда запрещена, если иное прямо не предусмотрено).
Какие правовые риски субаренды существуют
- Отсутствие согласия арендодателя. Субаренда будет признана недействительной. Это может повлечь за собой штрафы и судебные споры.
- Несоблюдение срока действия. Субаренда не может быть длиннее, чем основной договор аренды. После прекращения основного договора субаренда автоматически прекращается.
- Регистрационные проблемы. Заключив договор субаренды, необходимо внести изменения в Государственный реестр вещных прав. Иначе субарендатор не сможет защитить свои права в суде.
- Нарушение целевого назначения земли. Если субарендатор использует землю не по целевому назначению, ответственность несет и он, и арендатор.
- Риски двойной передачи. Если арендатор заключил несколько субаренд на один и тот же участок – это основание для судебного спора.
Как защитить стороны субаренды
Арендатору:
- Получите письменное согласие арендодателя (если это не предусмотрено заранее в договоре).
- Заключите субаренду в письменной форме с четким описанием границ, целевого использования и срока.
- Проконтролируйте регистрацию договора.
Субарендатору:
- Проверьте регистрацию основного договора аренды.
- Требуйте копию согласия арендодателя или выписку из договора, который это позволяет.
- Заключайте субаренду на срок не дольше, чем основной договор.
Арендодателю (собственнику земли):
- Закрепите в договоре аренды условия субаренды: разрешена ли она, и при каких условиях.
- Включите контрольные механизмы: обязанность уведомления, право проверки.
Важно! Субаренда является легальным, но рискованным инструментом, особенно для агросектора или застройщиков. Правильно оформленный субарендный договор со всеми разрешениями и регистрацией – это залог спокойствия для каждой из сторон.