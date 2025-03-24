Сыр неуклонно растет в цене: какие сейчас цены в магазинах

Стоимость сыра уже несколько месяцев продолжает расти в украинских магазинах. Продукция украинских сыроделов дорожает с ноября 2024 года, за это время прибавив к средней цене более 120 гривен за килограмм.

Какова причина подорожания сыра в Украине

В течение прошлого года хоть и происходили колебания цен на сыр на украинском рынке, однако они имели в основном сезонный характер и не выходили за значительные рамки, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Однако с конца ноября 2024 года цены на сыр резко поползли вверх, и до сих пор не собираются останавливаться.

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Еще в конце ноября прошлого года килограмм сыра голландского в среднем можно было купить за 469 гривен. Сейчас же цена достигает 592 гривен за килограмм, что дороже на 123 гривны. В течение последнего года сыр подорожал на 22%, а за последний месяц цена выросла на 7% и продолжает стремительно расти.

Важно! По словам аналитиков УКАБ, стоимость молочных продуктов за последний месяц выросла в каждом сегменте. Основной причиной роста цен стал сезонный фактор, который подкреплялся колебанием температурных и климатических условий. Однако по данным УКАБ, закупочные цены молока-сырья уже снизились на 5 – 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, что отражает положительные тенденции в отрасли.

Сколько стоит масло в магазинах

Специалисты УКАБ исследовали цены на масло в крупнейших торговых сетях Украины:

Комо Голландия, 160 граммов

АТБ – 80,90 гривны;

– 80,90 гривны; Сильпо – 76 гривен;

– 76 гривен; Ашан – 85,60 гривны;

– 85,60 гривны; Novus – 77 гривен;

– 77 гривен; Мегамаркет – 90 гривен;

– 90 гривен; Metro – 81 гривна;

Ферма Голландский брусковой Голландский брусковой, 150 граммов

Сильпо – 97,30 гривны;

– 97,30 гривны; Ашан – 95,30 гривны;

– 95,30 гривны; Мегамаркет – 100 гривен;

– 100 гривен; Metro – 99,30 гривны;

Пирятин Голландский брусковой, 150 граммов

Сильпо – 97,50 гривны;

– 97,50 гривны; Ашан – 104 гривны;

– 104 гривны; Novus – 99 гривен;

– 99 гривен; Мегамаркет – 93,80 гривны;

– 93,80 гривны; Metro – 79,40 гривны.

Обратите внимание! Аналитики говорят, что в течение следующих недель стоимость молочных продуктов должна остаться постоянной. Увеличение надоев молока (предложения) должно изменить ценовую ситуацию на рынке, однако это следует ожидать с наступлением тепла (конец апреля). Также дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от покупательной способности населения.