Сыр неуклонно растет в цене: какие сейчас цены в магазинах
- Цены на сыр в Украине выросли на 22% за последний год, достигнув 592 гривен за килограмм, из-за сезонных факторов и климатических условий.
- Аналитики прогнозируют стабильность цен на молочные продукты в ближайшие недели, а также возможное снижение цен с ростом надоев молока.
Стоимость сыра уже несколько месяцев продолжает расти в украинских магазинах. Продукция украинских сыроделов дорожает с ноября 2024 года, за это время прибавив к средней цене более 120 гривен за килограмм.
Какова причина подорожания сыра в Украине
В течение прошлого года хоть и происходили колебания цен на сыр на украинском рынке, однако они имели в основном сезонный характер и не выходили за значительные рамки, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Однако с конца ноября 2024 года цены на сыр резко поползли вверх, и до сих пор не собираются останавливаться.
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Еще в конце ноября прошлого года килограмм сыра голландского в среднем можно было купить за 469 гривен. Сейчас же цена достигает 592 гривен за килограмм, что дороже на 123 гривны. В течение последнего года сыр подорожал на 22%, а за последний месяц цена выросла на 7% и продолжает стремительно расти.
Важно! По словам аналитиков УКАБ, стоимость молочных продуктов за последний месяц выросла в каждом сегменте. Основной причиной роста цен стал сезонный фактор, который подкреплялся колебанием температурных и климатических условий. Однако по данным УКАБ, закупочные цены молока-сырья уже снизились на 5 – 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, что отражает положительные тенденции в отрасли.
Сколько стоит масло в магазинах
Специалисты УКАБ исследовали цены на масло в крупнейших торговых сетях Украины:
Комо Голландия, 160 граммов
- АТБ – 80,90 гривны;
- Сильпо – 76 гривен;
- Ашан – 85,60 гривны;
- Novus – 77 гривен;
- Мегамаркет – 90 гривен;
- Metro – 81 гривна;
Ферма Голландский брусковой Голландский брусковой, 150 граммов
- Сильпо – 97,30 гривны;
- Ашан – 95,30 гривны;
- Мегамаркет – 100 гривен;
- Metro – 99,30 гривны;
Пирятин Голландский брусковой, 150 граммов
- Сильпо – 97,50 гривны;
- Ашан – 104 гривны;
- Novus – 99 гривен;
- Мегамаркет – 93,80 гривны;
- Metro – 79,40 гривны.
Обратите внимание! Аналитики говорят, что в течение следующих недель стоимость молочных продуктов должна остаться постоянной. Увеличение надоев молока (предложения) должно изменить ценовую ситуацию на рынке, однако это следует ожидать с наступлением тепла (конец апреля). Также дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от покупательной способности населения.