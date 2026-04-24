В Украине обвал цен на тепличные томаты: сколько стоит килограмм в магазине

В Украине на этой неделе зафиксировали заметное снижение цен на тепличные помидоры. Причиной стал рост предложения на фоне сдержанного спроса.

Рост предложения давит на цены

На украинском рынке наблюдается снижение стоимости тепличных помидоров, сообщает EastFruit. Как отмечают аналитики, ключевым фактором стала сезонная активизация сбора урожая в местных теплицах, что привело к увеличению предложения.

Смотрите также На рынке появился молодой картофель из Закарпатья: сколько стоят овощи весной

В то же время спрос на продукцию остается сдержанным, поэтому производители вынуждены корректировать отпускные цены. Сейчас основные объемы местных томатов реализуются в пределах 140–170 гривен за килограмм, что примерно на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Импорт также дешевеет, но остается дешевле

Параллельно на рынке присутствуют тепличные помидоры из Турции. Хотя их предложение не слишком большое, общая тенденция к снижению спроса заставляет продавцов также снижать цены.

В конце недели импортные томаты продавались от 100 гривен за килограмм. Несмотря на текущее удешевление, украинские помидоры все еще остаются примерно на 60% дороже, чем в этот период прошлого года. Участники рынка ожидают, что тенденция к снижению цен сохранится и в ближайшее время.

Сейчас в популярных сетях супермаркетов, по данным "Минфина", установились такие цены на помидоры:

Auchan 303,60 гривны за килограмм;

Metro 206,96 гривны за килограмм;

Novus 209 гривен за килограмм;

Megamarket 268 гривен за килограмм;

Сильпо 240,90 гривен за килограмм;

АТБ 189,89 гривны за килограмм.

Украинская капуста возвращается на рынок и сразу обваливает цены на импорт