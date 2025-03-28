Цены на помидоры в Украине уже ниже, чем в прошлом году: в чем причина

В Украине на этой неделе снова продолжили снижаться цены на помидоры. Падение цен происходит на фоне снижения спроса на рынках.

Почему помидоры продолжают дешеветь

На этой неделе спрос на тепличные помидоры на украинском рынке продолжал стремительно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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По словам операторов рынка, торговля в сегменте томатов и в дальнейшем разочаровывала украинских трейдеров, когда основные закупки осуществляли крупные розничные сети, однако небольшими партиями для поддержания ассортимента продукции. Кроме того, предложение овощей на рынке было более чем достаточным за счет увеличения поставок данной продукции из Турции.

По мнению аналитиков, в текущих условиях продавцы вынуждены были пересматривать цены на тепличные помидоры в сторону снижения. Так, сейчас импортные овощи производства Турции предлагают к продаже по 70 – 90 гривен за килограмм (1,68 – 2,17 доллара за килограмм), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Важно! Аналитики отмечают, что сегодня помидоры в Украине уже реализуются в среднем на 12% дешевле, чем в конце марта 2024 года. При этом операторы рынка не исключают, что цены на эту продукцию будут снижаться и в дальнейшем, поскольку поставки томата достаточно стабильные, а темпы сбыта оставляют желать лучшего.