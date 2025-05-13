В Украине дорожают все группы товаров: как изменились цены за месяц

Инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в годовом измерении в апреле 2025 года. Впрочем, уже в ближайшие месяцы рост цен может замедлиться.

Какие тенденции относительно цен на товары

В Национальном банке Украины отметили, что ускорение инфляции в апреле в значительной степени обусловлено остаточными эффектами худших прошлогодних урожаев и последующим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Весомыми факторами оставались высокие расходы бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленный потребительский спрос.

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Зато меры НБУ по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке и интереса к гривневым сбережениям ограничивали рост цен. Дополнительное влияние имело снижение мировых цен на нефть, а также ослабление ценового давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии,

– сообщают в Нацбанке.

Ускорился рост цен на сырые продукты – до 22,2%. В годовом измерении цены на сырые продукты росли быстрее из-за остаточных эффектов прошлогодних неурожаев и апрельских заморозков. Дорожали мука, крупы, фрукты и овощи борщевого набора из-за недостатка качественной продукции.

Дополнительно повлияло смещение сезонного спроса на отдельные продукты, в частности яйца, из-за Пасхи в апреле (в прошлом году - в мае). Рост несколько сдерживали импорт и тепличные овощи.

Важно! Базовая инфляция замедлилась до 12,1%. Темпы роста стоимости обработанных продуктов остались на уровне 17,3% г/г. Подорожание продовольственного сырья и расходы на оплату труда привели к росту цен на хлеб, мясо и мясопродукты. В то же время стабилизация цен на масло на мировых рынках и увеличение предложения молочных товаров несколько сдерживали инфляцию.

Как изменились цены на непродовольственные товары и услуги

Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,8% Снижение темпов роста цен связано со стабильной ситуацией на валютном рынке, что ограничило давление на импортные товары.

Инфляция услуг остается высокой – 14,6% . Цены на услуги росли из-за повышения зарплат и устойчивого спроса. Быстрее всего дорожали услуги ресторанов, гостиниц, транспорта и финансов. В то же время замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страхованию.

. Цены на услуги росли из-за повышения зарплат и устойчивого спроса. Быстрее всего дорожали услуги ресторанов, гостиниц, транспорта и финансов. В то же время замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страхованию. Административно-регулируемые цены выросли на 19,5% . Подакцизная продукция дорожала из-за роста расходов и изменений в налогообложении: повышение акцизов, их перевод в евро, введение коэффициента 1,1 к минимальному налоговому обязательству. Укрепление гривны к доллару несколько уменьшило давление на цены на лекарства, медицинские товары и оборудование.

. Подакцизная продукция дорожала из-за роста расходов и изменений в налогообложении: повышение акцизов, их перевод в евро, введение коэффициента 1,1 к минимальному налоговому обязательству. Укрепление гривны к доллару несколько уменьшило давление на цены на лекарства, медицинские товары и оборудование. Цены на топливо: рост замедлился до 3,7%. Замедление роста цен связано с удешевлением нефти в мире. В то же время спрос и укрепление евро создавали растущее давление на стоимость топлива.

Какие прогнозы по инфляции Как отметили в НБУ, рост потребительских цен в апреле продолжался, однако наблюдались и признаки ослабления ценового давления. Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предполагалось прогнозом НБУ. Помесячная динамика инфляции, скорректирована на сезонность, также свидетельствовала об ослаблении ценового давления.

Эксперты сообщают, что согласно прогнозу НБУ летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однозначного уровня.