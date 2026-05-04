Ученые раскрыли секреты нашествия колорадского жука: как вредитель адаптируется к климату

Американские ученые проанализировали 16 лет данных и обнаружили новые факторы, влияющие на численность колорадского жука. Результаты могут помочь аграриям точнее прогнозировать появление опасного вредителя.

Погода определяет активность колорадского жука

Исследователи из Michigan State University установили, что ключевым фактором развития популяций колорадский жук остается температура, сообщает PotatoPRO. Именно тепло точно определяет, когда вредители появляются и насколько массовыми становятся их популяции.

Смотрите также На рынке появился молодой картофель из Закарпатья: сколько стоят овощи весной

Впрочем, анализ 16-летнего массива данных показал, что на динамику также существенно влияют другие погодные условия. В частности, речь идет о количестве осадков, влажность воздуха и состояние почвы во время зимовки насекомых.

В исследовании участвовали ученые из University of Wisconsin, а проект реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства США. Его цель – лучше понять, какие факторы провоцируют вспышки вредителя, что ежегодно наносит значительный ущерб картофелеводству.

Изменение климата может усугубить проблему

Учёные также обнаружили интересную закономерность: экстремально высокие температуры способствуют росту численности жуков, тогда как сильные морозы не снижают их популяцию столь же эффективно.

Это свидетельствует о потенциальной способности вредителя адаптироваться к изменениям климата и даже выигрывать от них в будущем. Поэтому риски для производителей картофеля могут только расти.

Исследователи планируют создать прогностические модели, которые позволят аграриям заранее определять появление жуков на полях и оценивать масштабы возможных вспышек. Это поможет оптимизировать защиту культур и уменьшить зависимость от инсектицидов, в частности неоникотиноидов.

Цены на картофель упали более чем вдвое: когда ждать подорожания?

Цены на прошлогодний картофель в Украине сейчас колеблются в пределах 5–11 гривен за килограмм, тогда как год назад он стоил 13–23 гривны за килограмм.

Цены на картофель в Украине упали более чем вдвое из-за высокого урожая и мелкого калибра продукции.

Запасы старого картофеля уменьшаются, что может привести к дефициту и подорожанию цен в ближайшие недели.

Несмотря на низкие цены на остатки прошлогоднего урожая, на рынке уже появляется молодой импортный картофель – примерно по 90 гривен за килограмм.