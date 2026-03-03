Беларусь помогает России вывозить ворованное украинское зерно с оккупированных территорий
- Беларусь помогает России вывозить с оккупированных территорий Украины более 2 миллионов тонн зерновых культур в 2025 году.
- Компании, связанные с экс-главой МВД Беларуси, смешивают вывезенное зерно с местной продукцией и реализуют его под маркировкой "Сделано в Беларуси".
Беларусь вместе с Россией вовлечена в схемы незаконного экспорта агропродукции с временно оккупированных территорий Украины. Только в 2025 году оттуда вывезли более 2 миллионов тонн зерновых культур.
Беларусь помогает россиянам похищать украинское зерно
Беларусь приобщена к схемам экспорта украинской агропродукции с временно оккупированных территорий в обход международных санкций. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
По информации ведомства, в 2025 году с временно оккупированных территорий Украины было вывезено более 2 миллионов тонн зерновых культур.
В ЦПД ссылаются на расследование объединения бывших белорусских силовиков BELPOL. По их данным, компании, связанные с экс-главой Министерства внутренних дел Беларуси Владимиром Наумовым, занимаются вывозом рапса и подсолнечника из оккупированных регионов Украины.
Отмечается, что на белорусских предприятиях это сырье смешивают с местной продукцией и в дальнейшем реализуют под маркировкой "Сделано в Беларуси", фактически легализуя ее происхождение.
Обратите внимание! В Центре противодействия дезинформации считают, что подобные механизмы остаются возможными из-за отсутствия прямого запрета на импорт агропродукции из Беларуси в рамках действующих санкций.
