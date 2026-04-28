Не только Израиль – какие еще страны закупали краденое украинское зерно

Накануне Израиль разрешил судну ABINSK разгрузку в порту Хайфа. Этому не помешало даже заблаговременное предупреждение украинской стороны о вероятном происхождении пшеницы с временно оккупированных Россией территорий.

Какие страны также покупали краденое зерно?

Однако, к сожалению, это не единственный схожий прецедент. Во время брифинга спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий вспомнил, кто еще покупал украденное зерно.

В ведомстве пообещали не оставлять без должной реакции подобные случаи – независимо от географического расположения, в частности, не только относительно Израиля.

Такие грузы (с зерном с оккупированных территорий Украины – 24 Канал) поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны. Это только те случаи, которые я сейчас могу вспомнить,

– отметил спикер МИД.

Кроме того, краденое украинское зерно сейчас перевозят сразу несколько судов: одно из них следует в Египет, а другое – в Алжир.

Обратите внимание! В начале апреля президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси во время разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что страна больше не будет принимать вывезенную Россией с оккупированных территорий продукцию. Вместо этого Каир заинтересован в увеличении импорта зерна непосредственно из Украины.

А вот Турция приняла балкер Irtysh в порту Самсун всего несколько дней назад. Его загрузили в Севастополе, а документы позже переоформили, чтобы скрыть происхождение около 33 тысяч тонн пшеницы.

Что известно о новом скандале с Израилем?