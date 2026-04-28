Не только Израиль – какие еще страны закупали краденое украинское зерно
- Израиль разрешил разгрузку судна с ворованной украинской пшеницей, несмотря на предупреждение.
- Однако это не единственный прецедент – зерно с оккупированных территорий уже покупали Турция, Египет, Алжир и т.д.
Накануне Израиль разрешил судну ABINSK разгрузку в порту Хайфа. Этому не помешало даже заблаговременное предупреждение украинской стороны о вероятном происхождении пшеницы с временно оккупированных Россией территорий.
Какие страны также покупали краденое зерно?
Однако, к сожалению, это не единственный схожий прецедент. Во время брифинга спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий вспомнил, кто еще покупал украденное зерно.
В ведомстве пообещали не оставлять без должной реакции подобные случаи – независимо от географического расположения, в частности, не только относительно Израиля.
Такие грузы (с зерном с оккупированных территорий Украины – 24 Канал) поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны. Это только те случаи, которые я сейчас могу вспомнить,
– отметил спикер МИД.
Кроме того, краденое украинское зерно сейчас перевозят сразу несколько судов: одно из них следует в Египет, а другое – в Алжир.
Обратите внимание! В начале апреля президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси во время разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что страна больше не будет принимать вывезенную Россией с оккупированных территорий продукцию. Вместо этого Каир заинтересован в увеличении импорта зерна непосредственно из Украины.
А вот Турция приняла балкер Irtysh в порту Самсун всего несколько дней назад. Его загрузили в Севастополе, а документы позже переоформили, чтобы скрыть происхождение около 33 тысяч тонн пшеницы.
Что известно о новом скандале с Израилем?
По данным журналистов, в Израиле знали об ABINSK за две недели до его прибытия. Однако уже 15 апреля судно досрочно разгрузили и отпустили – несмотря на просьбу украинской стороны, ведь ее доказательства не признают достаточными.
Позже страна проигнорировала информацию о еще одном судне PANORMITIS, которое также приближалось к порту Хайфа. В конце концов, 28 апреля украинский МИД вручил ее послу ноту протеста.
К слову, ситуацию принял во внимание Евросоюз, рассматривающий возможность введение санкций против причастных израильских физических и юридических лиц.