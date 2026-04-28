ЕС усиливает давление из-за ситуации с зерном

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, которые могут быть причастны к обходу ограничений против России, сообщает Haaretz. Речь, в частности, о схемах поставки зерна, вывезенного с оккупированных территорий Украины.

Реакция ЕС усилилась после журналистского расследования, которое обнаружило маршруты транспортировки украинского зерна в Израиль. В центре внимания оказались суда так называемого "теневого флота", которые могут использоваться для утаивания происхождения продукции.

Спикер внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль Ануони заявил, что Евросоюз уже принял во внимание информацию о допуске такого судна к разгрузке в порту Хайфы, несмотря на предварительные контакты Украины с израильской стороной.

Брюссель требует пояснений и не исключает санкций

В ЕС отмечают, что готовы включать в санкционные списки компании и лиц из третьих стран, если будет доказано участие в схемах обхода ограничений. Такие действия, по словам представителей Брюсселя, фактически способствуют финансированию военных действий России.

Евросоюз совместно с Украиной уже обратился к израильским властям с запросом о предоставлении детальной информации по импорту зерна. Это должно помочь установить происхождение продукции и проверить соблюдение международного права.

Ситуация может иметь более широкие последствия для глобального аграрного рынка., ведь ужесточение санкций против участников таких схем будет влиять на логистику и международную торговлю зерном.

Президент Украины отреагировал на покупку ворованного зерна Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал факты возможного импорта в Израиль зерна, украденного с оккупированных территорий. Он подчеркнул, что приобретение краденого в какой-либо цивилизованной стране является правонарушением и не может рассматриваться как обычная коммерческая деятельность. По его словам, израильские власти не могут не знать о происхождении грузов, прибывающих в порты страны.

Глава государства подчеркнул, что Россия системно вывозит украинское зерно с временно оккупированных территорий, используя связанные с оккупантами структуры. Украина, по словам президента, уже задействовала все дипломатические механизмы, чтобы предотвратить такие случаи, однако новые суда с подозрительными грузами продолжают прибывать.

Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации,

– добавил Зеленский.

Кроме этого, по его словам, Украина готовит новый санкционный пакет против всех участников таких схем– от перевозчиков к компаниям и физическим лицам, получающие выгоду от незаконной торговли. Киев планирует координировать эти ограничения с европейскими партнерами и ожидает от Израиля соблюдения принципов партнерства и уважения двусторонних отношений.

Скандал с зерном: Израиль ответил Украине о судне в Хайфе

Ранее МИД Израиля заявил, что нет доказательств, подтверждающие обвинения Украины о происхождении зерна, и вопрос будет рассмотрен по закону.

Украина вызвала посла Израиля для вручения ноты протеста и настаивает на четкой реакции, чтобы избежать подрыва двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина ожидает более четкой реакции от израильской стороны, особенно учитывая предыдущие подобные случаи. Он подчеркнул, что отсутствие должного ответа на такие инциденты вызывает беспокойство.