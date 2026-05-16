Израиль не принял зерно с ВОТ: посол рассказал, в порту какой страны может появиться судно

Корабль, который перевозит похищенное Россией зерно, ожидает разрешения на вход в турецкий порт. Этим событиям предшествовала неудачная попытка разгрузиться в Израиле.

Какая страна может принять зерно с ВОТ вместо Израиля?

Об этом сообщил посол Украины изданию The Times of Israel.

Мы надеемся, что они поступят правильно, как это сделал Израиль,

– сказал посол Евгений Корнийчук.

В апреле израильский импортер Zenziper решил не принимать груз. Это произошло после публичного конфликта между Украиной и Израилем.

По словам Корнийчука, Министерство иностранных дел Украины и Генеральная прокуратура работают над тем, чтобы убедить Анкару не принимать этот груз.

Заметьте! Судно Panormitis прибыло в турецкий порт Искендерун 13 мая, согласно сообщениям турецких СМИ.

Что известно о конфликте между странами?

Напомним, что посольство Украины в Тель-Авиве подало официальную жалобу в полицию Израиля против двух израильских компаний. Об этом писали в United24 в начале мая.

Фирмы обвиняют в импорте пшеницы, похищенной Россией с временно оккупированных территорий востока Украины. В жалобе указаны две компании – Dizengoff Trading и Zenziper.

Последняя, как сообщается, решила отказаться от подозрительного груза.

Согласно жалобе посольства, Dizengoff получила 43 800 тонн зерна, из которых примерно 16 500 тонн – похищенной пшеницы. Груз был выгружен с судна Abinsk после его швартовки в порту "Хайфы" 12 апреля.

В жалобе описывается масштабная морская схема контрабанды, координируемая российским поставщиком Strategic Grain Management со штаб-квартирой в Дубае,

– говорится в материале.

Похищенную пшеницу сначала загружали на два меньших судна – "перевозчики" в оккупированных регионах Украины. Судно Leonid Pastrikov приняло 7 600 тонн в порту Бердянска, а Fedor загрузило 8 900 тонн в Севастополе.

Затем эти суда направлялись к якорной стоянке Кавказ в северной части Черного моря, где передавали зерно на большое судно Abinsk. Чтобы скрыть происхождение груза, Abinsk часто выключал свои трекинговые транспондеры.

А уже 17 марта, после получения зерна из оккупированных портов, судно снова включило транспондер и отправилось в Израиль, где в конце концов разгрузилось в силосах Dagon в порту "Хайфы".

Важно! Haaretz получила спутниковые снимки, которые подтверждают присутствие вспомогательных судов в Бердянске и Севастополе в даты, указанные Украиной.

Украинские власти требуют взятия образцов груза для лабораторного анализа, чтобы определить почвенные маркеры, характерные для восточной Украины

Также они просят изъять судовые документы, чтобы раскрыть сеть мошенничества.

В частности, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ранее говорил, грузы с зерном с оккупированных территорий поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны.

Что еще известно о ситуации с похищенным зерном?

Израильский импортер Zenziper действительно отказался принимать подозрительный груз зерна. Из-за этого импортер сообщил поставщику, что груз придется перенаправить в другой порт. Причиной такого решения стал риск санкций, в частности от Европейского Союза.

В России отреагировали на ситуацию. Министерство иностранных дел России раскритиковали решение израильской компании. В МИД страны-агрессора сообщила, что ситуация противоречит намерениям Израиля поддерживать экономическое сотрудничество с Россией.

В то же время из порта временно оккупированного Мариуполя оккупанты вывезли почти 60 тысяч тонн пшеницы. Согласно информации, с января из морского порта города было отправлено восемь теплоходов с зерном пшеницы.

Журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько тоже сообщала, что "PANORMITIS" прибыл в турецкий порт Искендерун. Она написала, что судно не приняли в Израиле из-за обращения Украины относительно происхождения зерна с оккупированных территорий Украины.