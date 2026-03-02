Импортные яблоки вытесняют украинские: впервые за 8 лет сальдо стало отрицательным

В 2025 году Украина впервые с 2017 года зафиксировала отрицательное сальдо внешней торговли яблоками - импорт превысил экспорт и по объёмам, и по стоимости. Эксперты предупреждают, что усиление поставок из Европы может еще больше надавить на внутренние цены.

Импорт яблок в Украину превысил экспорт

В 2025 календарном году Украина стала нетто-импортером яблок – впервые за последние восемь лет. Об этом сообщил руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий в комментарии журналу "Садоводство по-украински", сообщает AgroTimes.

Читайте также Мировые цены на пшеницу выросли: погода и война США против Ирана толкают стоимость вверх

По итогам года экспорт украинских яблок составил 14,5 тысяч тонн на сумму 8,4 миллиона долларов США. В то же время импорт достиг 22,6 тысячи тонн на 27,8 миллиона долларов США, то есть страна закупила почти на 8 тысяч тонн больше продукции, чем продала за границу. При этом импортные яблоки стоили более чем втрое дороже экспортируемых.

Обратите внимание! По словам эксперта, такой дисбаланс является сигналом структурных проблем на рынке, поскольку подобная ситуация возникла впервые за последние годы.

В ближайшее время тенденция может усилиться из-за возможного роста импорта, прежде всего из Польши. Если запасы яблок в хранилищах будут оставаться значительными, это или снова приведет к отрицательному торговому балансу, или повлечет снижение внутренних цен под давлением избыточного предложения.

Важно! Эксперт также отметил, что даже в годы с сокращенным урожаем Польша сохраняет существенное преимущество по объемам производства, что создает постоянный риск усиления конкуренции для украинских производителей.

Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС сократилась на 9% в 2025 году