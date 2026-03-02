Імпорт яблук в Україну перевищив експорт

У 2025 календарному році Україна стала нетто-імпортером яблук – уперше за останні вісім років. Про це повідомив керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій у коментарі журналу "Садівництво по-українськи", повідомляє AgroTimes.

Читайте також Світові ціни на пшеницю зросли: погода та війна США проти Ірану штовхають вартість угору

За підсумками року експорт українських яблук становив 14,5 тисячі тонн на суму 8,4 мільйона доларів США. Водночас імпорт досяг 22,6 тисячі тонн на 27,8 мільйона доларів США, тобто країна закупила майже на 8 тисяч тонн більше продукції, ніж продала за кордон. При цьому імпортні яблука коштували більш ніж утричі дорожче за експортовані.

Зверніть увагу! За словами експерта, такий дисбаланс є сигналом структурних проблем на ринку, оскільки подібна ситуація виникла вперше за останні роки.

Найближчим часом тенденція може посилитися через можливе зростання імпорту, передусім із Польщі. Якщо запаси яблук у сховищах залишатимуться значними, це або знову призведе до від'ємного торгівельного балансу, або спричинить зниження внутрішніх цін під тиском надлишкової пропозиції.

Важливо! Експерт також наголосив, що навіть у роки зі скороченим урожаєм Польща зберігає суттєву перевагу за обсягами виробництва, що створює постійний ризик посилення конкуренції для українських виробників.

Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС скоротилася на 9% у 2025 році