Украина продолжает удерживать передовые позиции в экспорте агропродукции в ЕС. Наши производители не теряют позиций даже несмотря на сокращение экспорта и возвращение пошлин.

Какие объемы экспорта из Украины в ЕС?

Украина в январе – июле 2025 года экспортировала в Европейский Союз аграрной и продовольственной продукции на 5,73 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ЕС.

Читайте также Украина увеличила импорт свинины почти в 8 раз с начала года: какие сейчас объемы

Данные отчета Еврокомиссии говорят о том, что показатель сократился на 891 миллион долларов, или 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время Украине удалось сохранить четвертое место в перечне поставщиков аграрной продукции в ЕС. Впереди оказались Бразилия (9,1 миллиарда долларов), Великобритания (7,8 миллиарда долларов) и США (6,9 миллиарда долларов).

Обратите внимание! Отмечается, что в целом импорт агропродукции в ЕС в январе – июле текущего года составил 96,8 миллиарда долларов (+16%). Агроэкспорт из объединения за этот период составил 118,7 миллиарда долларов (+ 2%), из которых в Украину ушло продукции на 2,1 миллиарда долларов (+ 17%).

Зерновой рынок Украины стабилизировался: какая сейчас цена пшеницы и кукурузы?