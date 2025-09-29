Які обсяги експорту з України в ЄС?

Україна у січні – липні 2025 року експортувала до Європейського Союзу аграрної та продовольчої продукції на 5,73 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ЄС.

Дані звіту Єврокомісії говорять про те, що показник скоротився на 891 мільйон доларів, або 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас Україні вдалось зберегти четверте місце у переліку постачальників аграрної продукції до ЄС. Попереду опинились Бразилія (9,1 мільярда доларів), Велика Британія (7,8 мільярда доларів) та США (6,9 мільярда доларів).

Зверніть увагу! Зазначається, що загалом імпорт агропродукції до ЄС у січні – липні поточного року склав 96,8 мільярда доларів (+16%). Агроекспорт з об'єднання за цей період склав 118,7 мільярда доларів (+2%), з яких до України пішло продукції на 2,1 мільярда доларів (+17%).

