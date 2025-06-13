Украинские производители значительно нарастили экспорт молочных продуктов

Производители молочной продукции из Украины продолжают наращивать экспорт молочных продуктов. Это стало возможным благодаря высоким мировым ценам на биржевые товары.

Экспорт "молочки" растет

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили рассказал, что по предварительным данным, в мае 2025 года было экспортировано 14,88 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 50,83 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на АВМ. Относительно апреля натуральные объемы экспорта увеличились на 25%, а по сравнению с маем 2024 года выросли на 14%.

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Экспортная выручка увеличилась на 32% относительно апреля и на 48% относительно мая 2024 года. В январе-мае 2025 года Украина экспортировала 57,97 тысячи тонн (+17%) молочных продуктов на сумму 179,32 миллиона долларов (+57%).

В январе-мае 2025 года Украина нарастила натуральные объемы экспорта молока и сгущенных сливок до 18,34 тысячи тонн (+55%), маслянки до 2,25 тысячи тонн (+41%).

Экспорт сливочного масла вырос до 7,85 тысячи тонн (+ 314%), сыров – до 5,74 тысячи тонн (+ 23%) и мороженого до 7,02 тысячи тонн (+ 28%) относительно января-мая 2024-го, сообщает АВМ.

За январь-май тоже зафиксирован рост

Денежная выручка в январе-мае 2025 увеличилась за экспортируемое молоко и сгущенные сливки до 46,89 миллиона долларов (+ 55%), маслянку до 3,28 миллиона долларов (+ 56%), молочную сыворотку до 7,30 миллиона долларов (+ 15%), масло сливочное до 56,24 миллиона долларов (+ 368%).

За сыры выручка увеличилась до 26,61 миллиона долларов (+ 31%), за мороженое – до 25,38 миллиона долларов (+38%) относительно прошлогоднего периода.

Относительно января-мая 2024 выручка сократилась за экспортируемое молоко и не сгущенные сливки до 6,07 миллиона долларов (-17%) и казеин до 7,52 миллиона долларов (-57%).

Украина и ЕС ищут решение, которое обеспечит непрерывность экспорта отечественной аграрной продукции на европейский рынок после завершения действия торговых преференций 5 июня 2025 года.

Обратите внимание! По словам аналитика АВМ Георгия Кухалейшвили, высокие мировые цены на биржевые товары способствуют увеличению Украиной объемов молочного экспорта. В частности, цена на масло в ЕС держится на уровне 7200 – 7400 евро за тонну, что почти рекордные показатели, которые не фиксировались с 2017–2018 годов.

По сравнению, сухое обезжиренное молоко выглядит дешевле, однако остается в пределах средних исторических значений,

– отметил эксперт.

По его словам, европейские трейдеры покупали украинскую молочную продукцию в том количестве, которая им была нужна, пользуясь тем, что сливочное масло и сухое обезжиренное молоко в Украине стоят дешевле чем в Европе.