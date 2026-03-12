Спрос растет: Украина значительно увеличила импорт одного из традиционных продуктов
- В начале 2026 года Украина увеличила импорт сала и животных жиров на 70,6% по сравнению с прошлым годом, импортируя 2900 тонн.
- Основными поставщиками стали страны ЕС, в частности Польша (61,1%), Германия (35,9%) и Испания (2,4%).
В начале 2026 года Украина существенно увеличила импорт сала и животных жиров. За первые два месяца года объемы закупок из-за рубежа выросли более чем на 70%.
Украина наращивает импорт сала
В январе–феврале 2026 года Украина импортировала 2 тысячи 900 тонн сала, свиного жира и жира птицы, о чем свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Это на 70,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На закупку этой продукции за рубежом за первые два месяца года Украина потратила 3,3 миллиона долларов США. По сравнению с январем–февралем 2025 года расходы выросли примерно на 65 процентов.
Основными поставщиками сала и животных жиров на украинский рынок стали страны Европейского Союза.
Обратите внимание! Наибольшая доля импорта пришлась на Польшу - 61,1 процента. Также значительные объемы продукции поставляли Германия (35,9 процента) и Испания (2,4 процента).
Цены на живых свиней в Украине могут вырасти: рынок ориентируется на Европу
Закупочные цены на свиней в Украине могут подняться до 70–71 гривны за килограмм, тогда как в Европе они снизились до самых низких с 2022 года.
Распространение африканской чумы свиней создает дополнительную неопределенность, и стабилизация возможна только через комплексный подход, включая вакцинацию и усиление биобезопасности.