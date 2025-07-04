В Украине появляются первые партии местных арбузов: какие цены на рынках

Не так давно на украинских рынках и в магазинах начали продавать импортные арбузы. Сейчас же на рынках начали появляться арбузы местных производителей.

В Украине начали продавать местные арбузы

На украинском рынке появились первые предложения местных арбузов урожая 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. На сегодня к уборке этих бахчевых приступили фермеры южных областей и Закарпатья.

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Сезон бахчевых начался примерно в те же сроки, что и год назад, но пока крупными оптовыми партиями продукцию отпускают немногочисленные хозяйства.

Так, сейчас основные продажи арбузов проводятся по цене 20 – 28 гривен за килограмм (48 – 67 центов за килограмм), при этом объемы предложения на данный момент весьма незначительны. Эксперты отмечают, что на сегодня отпускные цены на первые партии арбузов в среднем на 10% выше, чем в начале прошлого сезона.

Обратите внимание! По словам участников рынка, массовая продажа арбузов в Украине начнется ближе к середине июля. При этом фермеры не исключают резкого снижения цены на бахчевые в ближайшее время вследствие увеличения предложения на рынке этой продукции из местных хозяйств.