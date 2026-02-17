Экспорт украинского овса рекордный за 10 лет даже несмотря на сокращение урожая

В сезоне 2025/26 в Украине сократилось производство овса, однако внешний спрос растет и поддерживает рынок. Экспорт достиг самых высоких показателей за последнее десятилетие, тогда как мировые запасы остаются рекордными.

Украинский овес приятно удивил экспортом

Рынок овса в Украине в 2025/26 маркетинговом году характеризуется необычным сочетанием тенденций, сообщают аналитики "УкрАгроКонсалт". Несмотря на уменьшение производства этого злака произошла активизация внешнего спроса.

По оценкам экспертов, сокращение посевных площадей привело к снижению валового сбора примерно до 360 тысяч тонн, хотя урожайность остается стабильной на уровне около 2,6 тонны с гектара. В таких условиях значение каждой тонны продукции для рынка возрастает.

На ценообразование дополнительно влияет глобальная ситуация: мировое производство овса увеличилось до 24,9 миллиона тонн, а конечные запасы достигли рекордных уровней, что сдерживает рост цен и усиливает конкуренцию на международных рынках.

Как экспорт вытянул украинский овес?

Экспорт стал ключевым фактором поддержания внутреннего баланса. В первой половине сезона Украина отгрузила около 40 тысяч тонн овса – самый высокий показатель за последние десять лет. Наибольший спрос сформировали Турция и Индия, что заметно изменило географию поставок.

Важную роль играет и сегмент переработки: постепенное восстановление производства и экспорта овсяных круп и хлопьев возвращает интерес покупателей из стран Европейского Союза, Израиля и государств Африки. Таким образом структура экспорта становится более диверсифицированной.

Обратите внимание! На ключевых мировых рынках ценовая динамика остается сдержанной – снижение котировок в Европе и Австралии частично нивелируется ростом импорта Китая. Дальнейшая ситуация, по оценкам аналитиков, будет зависеть от баланса спроса и предложения, а украинский рынок в дальнейшем будет ориентироваться на внутреннее потребление и экспортные возможности.

