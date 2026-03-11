ЕС открыл рынок для украинских саженцев вишни: что разрешили экспортировать

Европейский Союз открыл свой рынок для поставок из Украины саженцев вишни. Речь идет о непривитых растениях для посадки, которые соответствуют установленным фитосанитарным требованиям.

Украина может экспортировать саженцы вишни

Европейская Комиссия приняла решение разрешить импорт из Украины непривитых растений для посадки вишни обыкновенной, вишни сизой и их гибридов. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Соответствующий документ позволяет поставки на территорию Европейского Союза растений в возрасте до двух лет, которые транспортируются без листьев. Решение стало результатом подготовки специального технического досье, прошедшего процедуру оценки рисков в Европейской Комиссии.

Для осуществления экспорта каждая партия продукции должна соответствовать установленным фитосанитарным требованиям и сопровождаться соответствующим сертификатом. В Госпродпотребслужбе отмечают, что открытие рынка создает новые возможности для украинских производителей посадочного материала.

Украинский бизнес получает новые возможности, но одновременно и большую ответственность,

– отметили в ведомстве.

Отдельно подчеркивается, что для полноценного экспорта саженцев вишни обыкновенной Украина еще должна подать запрос в ЕС о признании эквивалентности национальной системы сертификации в соответствии с европейскими директивами. В то же время несоответствие продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера может стать основанием для отказа в выдаче разрешения на ее вывоз.

