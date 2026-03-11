ЕС открыл рынок для украинских саженцев вишни: что разрешили экспортировать
- ЕС разрешил импорт из Украины непривитых саженцев вишни, соответствующих фитосанитарным требованиям.
- Для экспорта каждая партия должна сопровождаться сертификатом, а Украина должна подать запрос на признание эквивалентности своей системы сертификации.
Европейский Союз открыл свой рынок для поставок из Украины саженцев вишни. Речь идет о непривитых растениях для посадки, которые соответствуют установленным фитосанитарным требованиям.
Украина может экспортировать саженцы вишни
Европейская Комиссия приняла решение разрешить импорт из Украины непривитых растений для посадки вишни обыкновенной, вишни сизой и их гибридов. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Смотрите также Неурожай ударил по экспорту: почему поставки украинской смородины обвалились
Соответствующий документ позволяет поставки на территорию Европейского Союза растений в возрасте до двух лет, которые транспортируются без листьев. Решение стало результатом подготовки специального технического досье, прошедшего процедуру оценки рисков в Европейской Комиссии.
Для осуществления экспорта каждая партия продукции должна соответствовать установленным фитосанитарным требованиям и сопровождаться соответствующим сертификатом. В Госпродпотребслужбе отмечают, что открытие рынка создает новые возможности для украинских производителей посадочного материала.
Украинский бизнес получает новые возможности, но одновременно и большую ответственность,
– отметили в ведомстве.
Отдельно подчеркивается, что для полноценного экспорта саженцев вишни обыкновенной Украина еще должна подать запрос в ЕС о признании эквивалентности национальной системы сертификации в соответствии с европейскими директивами. В то же время несоответствие продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера может стать основанием для отказа в выдаче разрешения на ее вывоз.
Экспорт живого скота из Украины резко вырос: поставки за месяц подскочили на 85%
В феврале 2026 года Украина увеличила экспорт живого крупного рогатого скота в живом виде на 85% по сравнению с январем, достигнув 1,77 тысячи тонн.
Общая выручка от экспорта скота и говядины составил 12,02 миллиона долларов США, при этом сальдо оставалось положительным на уровне 11,21 миллиона долларов США.