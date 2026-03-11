Україна може експортувати саджанці вишні

Європейська Комісія ухвалила рішення дозволити імпорт з України нещеплених рослин для посадки вишні звичайної, вишні сизої та їхніх гібридів. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Дивіться також Неврожай вдарив по експорту: чому поставки української смородини обвалилися

Відповідний документ дозволяє постачання на територію Європейського Союзу рослин віком до двох років, які транспортуються без листя. Рішення стало результатом підготовки спеціального технічного досьє, що пройшло процедуру оцінки ризиків у Європейській Комісії.

Для здійснення експорту кожна партія продукції повинна відповідати встановленим фітосанітарним вимогам та супроводжуватися відповідним сертифікатом. У Держпродспоживслужбі наголошують, що відкриття ринку створює нові можливості для українських виробників садивного матеріалу.

Український бізнес отримує нові можливості, але водночас і більшу відповідальність,

– зазначили у відомстві.

Окремо підкреслюється, що для повноцінного експорту саджанців вишні звичайної Україна ще має подати запит до ЄС щодо визнання еквівалентності національної системи сертифікації відповідно до європейських директив. Водночас невідповідність продукції фітосанітарним вимогам країни-імпортера може стати підставою для відмови у видачі дозволу на її вивезення.

Експорт живої худоби з України різко зріс: поставки за місяць підскочили на 85%