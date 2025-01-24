Половину украинского рынка могут занять европейские сыры

Совсем скоро украинские производители сыра могут потерять более половины внутреннего рынка. Это связано с очень вероятным ростом импорта.

Каковы причины увеличения объемов импортного сыра

Основной причиной роста импорта сыра является диспаритет цен на товар украинского и европейского производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Infagro. Импортируемый сыр значительно дешевле отечественного.

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Как изменить тенденцию Аналитики указывают, что спасти ситуацию могут только два фактора: снижение цен украинскими сыроделами, или же существенная девальвация гривны. Первый вариант маловероятен, производители уже отвыкли от использования такого инструмента стимулирования продаж. Дешевле 300 гривен за килограмм даже традиционные сыры продавать в ближайшее время не будут. А вот обвал курса гривны очень даже может произойти, учитывая войну и текущее состояние экономики.

Что происходит сейчас

Сейчас же наблюдается рост импорта сыров из категории сычужных (твердые, полутвердые, белые) сразу на 50% по сравнению с декабрем 2023 года до 4,6 тысяч тонн. Поставки европейских плавленых сыров в аналогичном сравнении увеличились на 28% до уровня более 500 тонн.

Если и дальше тренд высокого импорта сохранится, то это означает, что европейские сыры займут половину всех продаж сыра в Украине. Хочется немного успокоить украинских сыроделов общими цифрами торговли за весь 2024 год. Были и худшие времена. Импорт сычужных сыров увеличился в прошлом году лишь на 11% до 29 тысяч тонн, это пока почти на треть меньше, чем в довоенном 2021 году,

– отмечают в издании.

Закупки плавленых сыров в 2024 году по сравнению с предыдущим выросли на 14% до 4,6 тысячи тонн, что на четверть меньше чем в 2021.