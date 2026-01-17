Продолжает воровать: Россия снова выдает украинское зерно за свое
- Россия использует оккупированные порты для экспорта зерна с ВОТ Украины, в частности Севастопольский морской порт.
- В 2025 году было вывезено более 2 миллионов тонн зерна, из которых значительная часть поступила в Египет, Бангладеш, Турцию, Ливан и Сирию.
Россия продолжает экспортировать, выращенное на ВОТ Украины зерно. Для этого Кремль использует мощности оккупированных портов в Азовском и Черном морях.
Что известно об экспорте украинского зерна Россией?
Для экспорта украинского зерна в первую очередь используется Севастопольский морской порт, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Как показывает статистика, за 2025 год, было вывезено более 2 миллионов зерновых культур, которые выращены на ВОТ Украины, сообщает Андрей Сибига. Интересно, что львиная доля этих поставок приходится именно на второе полугодие. Ведь тогда было отгружено примерно 1,4 миллиона тонн.
Наша разведка уже обнаружила 45 судов, причастных к краже украинского зерна и его транспортировки на мировые рынки, и мы наложили санкции на 43 из них, а также на 39 капитанов. Мы также отслеживаем компании, причастные к этой незаконной торговле.
При этом, география сбыта расширяется:
- большая часть отгрузок поступили в Египет, это почти – 490 тысяч тонн;
- в Бангладеш поступило – 250 тысяч тонн;
- в Турцию – 96,7 тысячи тонн;
- в Ливан – 78,1 тысячи тонн.
Интересно! Также был возобновлен вывоз украинского зерна в Сирию. Туда отправили – 94,4 тысячи тонн.
Кроме этого, агропродукция из Украины доставляется в:
- Саудовскую Аравию;
- Вьетнам;
- Джибути;
- и даже в Балканские страны.
Как Россия обходит санкции, чтобы перевозить украинское зерно?
Сейчас Россия использует "ship-to-ship" операции, которые помогают обходить санкции. То есть, происходит передача грузов с одного морского судна на другое. Причем, эта операция осуществляется в открытом море, для этого не используют береговые терминалы.
Как известно, Россия проводит такие операции на рейдовом перегрузочном районе порта Кавказ. Для этого используются суда-накопители.
Благодаря таким операциям России удается скрывать реальное происхождение зерна. То есть, Москва избегает обвинений в незаконной торговле. Заметим, что именно эта схема используется для поставки зерновых в Саудовскую Аравию, и Вьетнам.