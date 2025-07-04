Украину приняли в совет ФАО
- Украина избрана в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на конференции в Риме 4 июля.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Украина будет предана продвижению глобальной продовольственной безопасности, несмотря на вызовы российской агрессии.
Украина добавила еще одно важное достижение на международной арене. Нашу страну избрали в совет сельскохозяйственной организации ООН.
Украина отныне в совете ФАО
Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал в соцсети Х, что Украину сегодня, 4 июля, на конференции в Риме избрали в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.
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Мы благодарны всем государствам-членам ООН за признание жизненно важной роли Украины как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Как преданный член совета, Украина будет предана усилению реагирования ФАО и прилагать все усилия для продвижения глобальной продовольственной безопасности,
– отметил министр.
Также он добавил, что несмотря на вызванные полномасштабной агрессией России вызовы Украина будет продолжать расширять гуманитарные усилия, спасающие жизни, в частности через программу Grain from Ukraine.
Обратите внимание! Также Сибига отметил, что Россия и Беларусь не смогли попасть в Совет, хотя и очень старались: "Москва должна оставаться в международной изоляции. Агрессору и его приспешнику нет места в руководящих органах международных организаций".