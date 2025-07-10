В Украине прогнозируют рост урожая благодаря кукурузе

В новом маркетинговом году специалисты отрасли ожидают роста урожая зерновых. По большей части повышение показателей объема сбора будет возможен благодаря росту урожая кукурузы.

Новый урожай должен вырасти

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев во время заседания "Зернового клуба УЗА" рассказал, что в Украине в 2025/2026 маркетинговом году урожай зерновых и масличных культур может вырасти до 83,1 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Экспорт вырастет до 50 миллионов тонн.

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Мы прогнозируем 83,1 миллиона тонн зерновых и масличных, думаем, что увеличение произойдет благодаря прежде всего кукурузе,

– отметил Горбачев.

Так, планируется, что урожай кукурузы вырастет до 29,26 миллиона тонн, тогда как экспорт может достичь около 24 миллионов тонн.

Каким будет урожай пшеницы

В то же время прогноз урожая пшеницы остается на уровне предыдущего сезона, а именно 22,5 миллиона тонн, экспорт может составить 16,5 миллиона тонн. Президент УЗА сообщил, что две недели назад ездил в Славуту (Хмельницкая область), а на прошлой неделе был в Черновцах и никаких рисков не увидел.

То, что нет суммы вегетативных температур и задерживается сбор урожая – понятно. Обычно уже в августе мы видели опыление, а некоторые компании в сентябре начинали косить кукурузу, то в этом году, думаю, в лучшем случае ее будут собирать в конце сентября – начале октября,

– рассказал Горбачев.

Что будет с экспортом ячменя и подсолнечника

Эксперт напомнил, что в рамках подписанного с Министерством аграрной политики и продовольствия меморандума предельный показатель экспорта зерна составляет 16,2 миллиона тонн, однако он уверен, что это не угрожает продовольственной безопасности Украины.

В УЗА не ожидают существенных изменений показателей по ячменю в 2025/2026 маркетинговом году, в частности урожай ожидается на уровне чуть более, чем 4,9 миллиона тонн, а экспорт – 2,3 миллиона тонн, что в целом соответствует прошлому сезону.“В этом году активизировался Китай, который уже закупает ячмень, что для нас очень хорошо, ведь его появление на рынке является важным. Китай действительно импортирует очень много и большими объемами,

– добавил эксперт.

Обратите внимание! Относительно подсолнечника, то в новом сезоне ожидается урожай на уровне 15 миллиона тонн, а экспорт – 100 тысяч тонн, по рапсу производство на уровне 3 миллиона тонн, экспорт 2,6 миллиона тонн, а по сое – 6,23 миллиона тонн и 4 миллиона тонн соответственно.