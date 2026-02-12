Импорт свинины в Украину вырос более чем в 10 раз в начале 2026 года

В январе 2026 года Украина существенно увеличила закупки свинины за рубежом, импортировав 3,4 тысячи тонн продукции. Основными поставщиками остаются страны Европейского Союза, среди которых лидирует Дания.

На сколько увеличились объемы импорта свинины?

В январе 2026 года Украина импортировала 3,4 тысячи тонн свинины, об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Это в 10,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном эквиваленте объемы импорта выросли в 12,3 раза. Общая стоимость завезенной продукции составила 7,5 миллиона долларов США.

Наибольшую долю импортной свинины Украина получила из Дании – 49,9 процента от общего объема. Также среди основных поставщиков остаются Польша с долей 20,6 процента и Германия – 18,6 процента.

Всего в течение 12 месяцев 2025 года Украина импортировала 30,8 тысячи тонн свинины, что в среднем составляет 2,6 тысячи тонн ежемесячно. Общая стоимость импорта за этот период достигла 76,3 миллиона долларов США. Крупнейшим поставщиком в прошлом году также была Дания с долей 57,5 процента.

