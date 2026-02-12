Імпорт свинини в Україну зріс у понад 10 разів на початку 2026 року

У січні 2026 року Україна суттєво збільшила закупівлі свинини за кордоном, імпортувавши 3,4 тисячі тонн продукції. Основними постачальниками залишаються країни Європейського Союзу, серед яких лідирує Данія.

На скільки збільшились об'єми імпорту свинини?

У січні 2026 року Україна імпортувала 3,4 тисячі тонн свинини, про це свідчать дані Державної митної служби. Це у 10,5 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У грошовому еквіваленті обсяги імпорту зросли у 12,3 раза. Загальна вартість завезеної продукції становила 7,5 мільйона доларів США.

Найбільшу частку імпортної свинини Україна отримала з Данії – 49,9 відсотка від загального обсягу. Також серед основних постачальників залишаються Польща з часткою 20,6 відсотка та Німеччина – 18,6 відсотка.

Загалом протягом 12 місяців 2025 року Україна імпортувала 30,8 тисячі тонн свинини, що в середньому становить 2,6 тисячі тонн щомісяця. Загальна вартість імпорту за цей період досягла 76,3 мільйона доларів США. Найбільшим постачальником торік також була Данія з часткою 57,5 відсотка.

